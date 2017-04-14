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Pegasus'tan Açıklama Açıklaması
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Pegasus'tan Açıklama Açıklaması

Pegasus Hava Yolları, Paris-İstanbul seferini yapan uçağın teknik arıza nedeniyle Paris'e geri döndüğünü, sorunsuz iniş yapan uçağın teknik kontrole alındığını duyurdu.

Pegasus'tan Açıklama Açıklaması

Pegasus Hava Yolları, Paris-İstanbul seferini yapan uçağın teknik arıza nedeniyle Paris'e geri döndüğünü, sorunsuz iniş yapan uçağın teknik kontrole alındığını duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Nisan 2017 günü PC1134 sefer sayılı Paris (Orly)-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Airbus A320 uçağımız, yaşanılan teknik bir arıza nedeniyle Paris'e geri dönmüştür. Gerekli prosedürleri tamamlayarak inişini sorunsuz gerçekleştiren uçağımız teknik kontrole alınmıştır. Misafirlerimiz en kısa sürede seyahatlerine devam edecektir."

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