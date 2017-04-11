Pegasus'tan 5 Yeni Dış Hat Uçuş Noktası
Pegasus Hava Yolları, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 yeni dış hat noktasına direkt uçacak.
Pegasus Hava Yolları, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 yeni dış hat noktasına direkt uçacak. Rusya'daki hatlarına 12 Nisan'da Grozni'yi, haziranda Samara, Nijniy Novgorod ve Volgograd şehirlerini ekleyecek şirket, haziran itibarıyla Abu Dabi'ye de uçmaya başlayacak.
Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni hatların eklenmesiyle beraber Rusya'da halen uçtuğu Moskova, Krasnodar ve Mineralyne Vodi ile beraber 7, Körfez ülkelerinde ise Kuveyt, Bahreyn ve Doha'nın yanı sıra Abu Dabi ile beraber 4 noktaya uçuyor olacak ve yurt dışındaki uçuş ağını 39 ülkede 71 noktaya çıkaracak.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenecek yeni uçuşlar, Grozni'ye 12 Nisan, Samara ve Volgograd'a 19 Haziran, Nizhny Nogorod ve Abu Dabi'ye ise 20 Haziran'da başlayacak. Yeni uçuşların tamamı haftada 3'er sefer karşılıklı olarak düzenlenecek.
İstanbul-Grozni uçuşları çarşamba, cuma ve pazar, İstanbul-Samara uçuşları ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri icra edilecek ve Türkiye çıkışlarında 49,99 dolar, Rusya çıkışlarında da 49,99 avrodan başlayan fiyatlarla satılacak.
İstanbul-Nizhny Novgorod seferleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılacak, Türkiye çıkışlarında 69,99 dolar, Rusya çıkışlarında da 69,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
İsanbul-Volvograd seferleri ise pazartesi, cuma ve cumartesi günleri uçulacak ve Türkiye çıkışlarında 49,99 dolar, Rusya çıkışlarında da 49,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
Şirketin İstanbul ile Abu Dabi arasında düzenleyeceği uçuşlar da salı, perşembe ve cumartesi günleri icra edilecek ve 95,99 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Pegasus'un Abu Dabi ile İstanbul Sabiha Gökçen arasındaki uçuşları ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.