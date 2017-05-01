Pedesa Şenliği Doğa Yürüyüşüyle Başladı

BODRUM'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve bir hafta sürecek olan Pedesa Şenliği, doğa yürüyüşü ile başladı.



Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Leleg Uygarlığı Pedesa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen 22'nci Pedesa Şenliği kapsamında, Bodrum Doğa Sporları Kulübü (BODOSK) öncülüğünde doğa yürüyüşü yapıldı. Etkinliğin ilk gününde doğa tutkunları eski Leleg yolu güzergahını kullanarak kırsal Gölköy Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüşe tatilini Bodrum'a geçiren Ukrayna ve Hollandalı turistler de katıldı.



Hafta içerisinde çeşitli etkinliklerle devam edecek şenlikte, 6 Mayıs'ta Bodrum Trafo Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da kokteyl verilecek. Ardından, temsili Bodrum düğünü ve yerel sanatçıların şiir dinletileriyle etkinlik sürecek. Ertesi gün ise saat 10.00'da Pedesa Kalesi çevresinde bulunan yabani zeytin ve armut ağaçları aşılanacak, arkeolog eşliğinde Pedesa kazı alanında Lelegler'in yaşamıyla ilgili bilgiler verilecek. Saat 13.00'te ise eşek yarışı, golastarla (iki ağızlı testere) odun kesme, keçi yakalama, kuyudan bakır çıkarma gibi birbirinden ilginç yarışmalar düzenlenecek. Kömür ocağı yakılacak, sabun dökülecek. Pehlivan güreşleriyle devam edecek olan etkinlik, yöresel sanatçıların ve halk oyunları ekibinin oyunlarıyla son bulacak.



CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Kültür turizminin Bodrum'da yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu şenlikle, kazı çalışmalarıyla büyük bölümü gün yüzüne çıkarılan Pedasa Antik Kenti'ni tanıtmayı, unutulmaya yüz tutmuş eski gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasını amaçlıyoruz. Şenliğimize yöresel halkımızın yanısıra yerli ve ilçede bulunan yabancı turistlerimizi de davet ettik. Turistler bir yandan tatil yaparken bir yandan da tatil yaptıkları şehrin geleneklerini göreneklerini ve geçmişini öğrenme şansı bulacaklar" dedi.



- Muğla