Pedallarımız Kalplerimiz Için Dönüyor' Bisiklet Turu

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Türk Kalp Vakfı ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde, "Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle "Pedallarımız kalplerimiz için dönüyor" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.



Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 100 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turunda, kalp sağlığına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.



Günde 30 dakika bisiklete binerek kalp sağlığını korumaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Bisiklete binerek kalp sağlığı ve damar sağlığı korunmuş oluyor. Vatandaşlardan bisikletli yaşamı ve bisikletli ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum." dedi.



Belediye Meclis Üyesi Aydın Çelebi ise gerçekleştirilen bisiklet turunun ana hedefinin, sağlık ekipmanlarından biri olan bisiklete dikkat çekmek olduğunu söyledi.



Cumhuriyet Meydanı'ndan pedal çevirmeye başlayan bisikletliler, Atatürk Bulvarı? ve Ertuğrul Gazi Caddesi'nde "Bisiklete bin, kalbini koru" sloganları? atarak, gerçekleştirdikleri 6 kilometrelik turu tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdirdi.