Pedallar Kitap Için Çevrildi

Malatya'da bisiklet topluluğu üyeleri, "15 Temmuz şehitleri" anısına düzenlenecek 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na dikkati çekmek için tur düzenledi.



Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür AŞ tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına 5-14 Mayıs'ta düzenlenecek 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında bisiklet turu yapıldı.



Bisiklet turuna katılanlar önünde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Turan, bisiklet turu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kitap fuarını 15 Temmuz şehitleri temasıyla düzenleyeceklerini belirterek bunun kendileri için önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.



Malatya'nın 15 Temmuz'da vatana sahip çıktığını belirten Turan, "Malatya kadim medeniyetini geleceğe taşıyan bir şehir. Büyükşehir belediyesi de şehrin bu özelliğini farkında. Zinde bir Malatya dedik, etkinliğin amacı de zindeliğe vurgu yapmak. Kitap fuarında akıl zindeliğini önemsiyoruz, bunun için okumak, düşünmek, çalışmak ve gayret göstermek gerekiyor. Beden zindeliği için spor gerekiyor." dedi.



Turan, kitap fuarına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın ise 320 yazar ile 360 civarında yayınevinin katılacağını fuarda imza günleri ile yazar ve okuyucu buluşmaları yapılacağını vurguladı.



Konuşmaların ardından tura katılan Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi binası önünden başlayıp İnönü Caddesi'nden kent merkezine doğru pedal çevirdi.