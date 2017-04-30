Pedallar Bu Kez 'Kitap' İçin Çevrildi

6. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen 'bisiklet turu' etkinliğinde bisiklet severler fuara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.



Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 5 Mayıs Cuma günü kapılarını açacak. 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenecek olan ve 300'den fazla yazarın katılacağı fuar öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde 'bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğinin destekleri ile düzenlenen etkinlikte, bir konuşma yapan Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici, dernek olarak bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini aktararak, fuarın önemine dikkat çekti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ise yaptıkları fuarlar kapsamında en fazla kitap fuarını önemsediklerini kaydederek, fuar kapsamında binden fazla etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Bisiklet turu etkinliği ile kitap fuarını tanıtacaklarını ve Malatyalılara duyuracaklarını aktaran Akın, bütün Malatyalıları hem kitap fuarına hem de yapılacak etkinliklere davet etti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan da, Büyükşehir Belediyesi olarak Malatyalılara hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyerek, kitap fuarının 15 Temmuz temasıyla düzenlenecek olmasının çok önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Fuarın hayırlara vesile olmasını temenni eden Turan, bisiklet turu etkinliğinin de sağlıklı hayat açısından önemli olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi yaklaşık 150 bisikletli Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak şehir merkezine kadar tur attı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bisikletçiler hem fuara dikkat çekti hem de fuarın startını verdi. Bisikletçilere ve katılımcılara Kültür A.Ş tarafından basılan "15 Temmuz Direniş ve Diriliş" adlı kitabın da dağıtıldığı etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici ve bisikletçiler katıldı. - MALATYA