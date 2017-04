Pecs Deklarasyonu Çankaya'da Hayata Geçti

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü Yıllık İş ve Teknik Konferansı'nda kabul edilen Pecs Deklarasyonu'nu imzalayan ilk Türk belediyesi oldu. Yerel yönetimlerin sağlık ve sosyal politikalar alanındaki önceliklerini tanımlayan, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermeyi öngören temel bir politika belgesi niteliği taşıyan Pecs Deklarasyonu Çankaya Belediyesi Meclisi'nde de kabul edilerek yürürlüğe girdi.



Ortak olduğu uluslararası iş birliği ağlarıyla proje ve hizmet kalitesini sürekli artıran Çankaya Belediyesi, "Başkentin Başkenti" olma sıfatına yakışan bir ilke daha imza attı. Sağlıklı Kentler Birliği'nin aktif üyelerinden olan Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından Macaristan'ın Pecs kentinde düzenlenen Yıllık İş ve Teknik Konferansı'nda hazırlanan Pecs Deklarasyonu'nu kabul eden ilk Türk yerel yönetimi oldu.



Belediye Meclisince de kabul edilen Pecs Deklarasyonu, yerel yönetimlerin sağlık ve sosyal politikalar alanındaki önceliklerini tanımlayan, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermeyi öngören bir politika belgesi niteliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl Sağlıklı Kentler Birliği'nin "En İyi Uygulama Ödülü"nü kazanan ve Halk Sağlığı Merkezi, Evde Bakım Hizmeti gibi uygulamalarıyla örnek teşkil eden Çankaya Belediyesi, Pecs Deklarasyonu sayesinde özellikle sağlık alanındaki hizmetlerini bir adım öteye taşıyabilecek. Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı şehirler inşa edilmesini öngören bu deklarasyona imza atan ilk Türk belediyesi olmak bizim için önemli. Çünkü bu deklarasyon, bizim proje üretirken halihazırda bağlı kaldığımız 'tüm insanların gelişmiş sağlık ve esenlikten zevk almalarını ve insan haklarını tam olarak kullanmaları' ilkelerini siyasi bir belge niteliğine dönüştürüyor. Belediye Meclisimiz de bunu onaylayarak bize halk sağlığı ve esenliği alanındaki projelerimize hız verme yetkisini tanıdı" dedi.



Kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir toplumların yaratılmasına yönelik politik sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Taşdelen, "Bir şehirde yaşayan herkesin sağlık ve esenliği, herhangi bir şehrin sürdürülebilir kalkınmasının en etkili göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.



"İlk adımı sağlık kartla attık"



Belediyenin sosyal hizmet proje ve uygulamalarını, kent ve çevre sağlığını temel alan, kentsel yaşam kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören proje ve çalışmaları "Herkes için Sağlık" temel ilkesi çerçevesinde hayata geçirdiğini hatırlatan Taşdelen "7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu'nun da katılımıyla 'Sağlık Kart' projemizi hayata geçirdik" diye konuştu.



Çankayalılara özel sağlık kuruluşlarından belli oranlarda indirim sağlayan ve isteyen her vatandaşa ücretsiz verilen Sağlık Kart'ın fırsat eşitliği sağlayacağını kaydeden Taşdelen, "Başlangıç olarak anlaşma yaptığımız 17 sağlık kuruluşu, başvuran her vatandaşımıza yüzde 50'ye kadar indirim olanağı sunacak. Bu hizmete aşama aşama başka sağlık kuruluşları da eklenecek. Sağlık her şeyden önemli. O nedenle, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesiyle, yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Pecs Deklarasyonu'nun ikinci adımı olarak Haziran sonunda yeni yerine taşınacak olan Rafet Genç Gündüz Bakım Evi'nden boşalacak binanın tamamen engelsiz hale getirilerek Engelliler Merkezi olarak kullanılacağını kaydeden Taşdelen, "Hizmet planlamada ve sunmada merkezimiz daima insan oldu. Yine aynı bilinçle çalışacağız" diye konuştu. - ANKARA