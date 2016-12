Pearl Harbor Saldırısı Nedir? Pearl Harbor'da Neler Yaşandı?

7 Aralık 1941… İkinci Dünya Savaşı'nın ve dünyanın kaderini değiştiren bu tarihte Japon İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri, ABD ordusuna karşı Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askeri üslerine sürpriz bir saldırı düzenledi.



Pearl Harbor saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesini hızlandırdı. Savaş ilanını imzalayan ABD Başkanı Franklin Roosevelt önceki günün "rezalet içinde yaşanılacak bir gün" olduğunu söyledi:



Franklin D. Roosevelt: "7 Aralık 1941 tarihi rezalet içerisinde yaşanılacak bir gün olacak. Amerika Birleşik Devletleri aniden ve kasıtlı bir şekilde Japon İmparatorluğu'nun deniz ve hava kuvvetleri tarafından saldırıya uğradı. Ordu ve donanmanın komutanı olarak güvenliğimiz için tüm önlemlerin alınması emrini verdim." dedi.



Saldırıda 2 bin 400 Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, bin 178 kişi ise yaralandı.



12 gemi battı, 9'u hasar gördü, 164 uçak enkaza döndü. Japonya kanadındaysa 64 kişi öldü, 5 gemi battı ve 29 uçak parçalandı.



ABD 8 Aralık 1941'de Japonya'ya savaş ilan etti.



Japonya'nın 3. Ana Savunma Hattının bulunduğu Solomon Adaları'nda, Guadalcanal Muharebesi'nde (7 Ağustos 1942-9 Şubat 1943) 38 bin asker yaşamını yitirdi.



Şiddetli çatışmalar sonrası ABD, gemilerden topçu ve uçak bombardımanlarının sağladığı avantajla Japonya ordusunu alt etmeyi başardı.



Savaş 6-9 Ağustos 1945'te, Amerikan ordusunun Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmasıyla son buldu. Milyonlarca kişi hayatını kaybederken bu saldırı sonucu Japonya savaştan çekildi.



İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Pearl Harbor saldırısının 75'inci yıl dönümünü geçtiğimiz 7 Aralık tarihinde anıldı. Amerikan donanması, törenlerde, saldırıdan sağ kurtulan eski donanma mensupları ile bir araya gelerek ölen meslektaşlarını andı.



Arizona Senatörü John Mccain: "O gün, çocuğunu eşini ailesini kaybedenlerle bir çok aile yapısı değişti. ABD de asla geri dönmemek üzere değişti. Bu kara günde yaşananlarla değişen Amerikan halkı, o günün üstesinden cesareti, gücü ve şefkati sayesinde geldi." şeklinde konuştu.



USS Arizona Anıtı



1962'de Pearl Harbor'da bulunan donanmada hayatını kaybedenlerin anısına Honolulu'da USS Arizona Anıtı yapıldı. Her yıl yaklaşık 2 milyon turist bu anıtı ziyaret ediyor.



Sailors render honors as USS John C. Stennis (CVN 74) passes the USS Arizona Memorial. US Navy photo. #PearlHarbor75 pic.twitter.com/N19zKZZCBU— USS Arizona (@USSArizona) December 12, 2016



