Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında PEAC Pecs ile karşı karşıya geldi. Macaristan'da bulunan Lauber Dezsö Sports Hall'daki mücadeleden Galatasaray 71-67'lik skorla galip ayrıldı.
Çeyrek sonuçları:
1. Çeyrek: 11-21
2. Çeyrek: 20-17 (31-38)
3. Çeyrek: 20-18 (51-56)
4. Çeyrek: 16-15 (67-71)
İSTANBUL / DHA
Peac Pecs - Galatasaray: 67 - 71
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında PEAC Pecs ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında PEAC Pecs ile karşı karşıya geldi. Macaristan'da bulunan Lauber Dezsö Sports Hall'daki mücadeleden Galatasaray 71-67'lik skorla galip ayrıldı.
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