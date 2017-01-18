Peac Pecs - Galatasaray: 67 - 71

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında PEAC Pecs ile karşı karşıya geldi.

Peac Pecs - Galatasaray: 67 - 71

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında PEAC Pecs ile karşı karşıya geldi. Macaristan'da bulunan Lauber Dezsö Sports Hall'daki mücadeleden Galatasaray 71-67'lik skorla galip ayrıldı.

Çeyrek sonuçları:

1. Çeyrek: 11-21

2. Çeyrek: 20-17 (31-38)

3. Çeyrek: 20-18 (51-56)

4. Çeyrek: 16-15 (67-71)

İSTANBUL / DHA

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