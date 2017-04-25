PDI Group, Türkiye'de Formula 1® etkinlik biletlerinin satışını da yapacak…

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonu olan Formula 1® etkinliklerinin danışmanlığını üstlenen PDI Group, Formula One Paddock Club™'ın Türkiye'deki tek temsilcisi oldu. İşbirliği kapsamında Formula One Paddock Club™'ın dünyadaki sayılı distribütörleri arasında yer alan PDI Group, Formula 1® etkinliklerinin bilet satışlarını da yapacak.

Global bir spor olan Formula 1® etkinlikleri kapsamında, Avustralya'dan Avrupa'ya, Asya'dan Orta Doğu ve Amerika'ya kadar 5 kıtada ve 21 ülkede her yıl bir nevi dünya turu düzenleniyor. Formula 1® 2017 etkinlikleri ve Formula One Paddock Club™'un sunduğu etkinlik paketleri hakkındaki tüm bilgilere http://formulaone.pdi.com.tr/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor ve aynı adres üzerinden etkinlikler için rezervasyon da yapılabiliyor.

Abuşoğlu: "Bu işbirliği, Türkiye'nin Formula 1®'e duyduğu ilginin de önemli bir göstergesidir."

PDI Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ünsal Abuşoğlu, PDI Group olarak Formula 1® etkinliklerinin danışmanlığını üstlenmekten ve Formula One Paddock Club™'ın dünyadaki sayılı distribütörlerinden biri olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Bu işbirliğinin aynı zamanda Türkiye'nin global bir spor olan Formula 1®'e duyduğu ilginin de önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Ünsal Abuşoğlu, "30 yılı aşkın bir süredir Formula 1® takımlarına, sürücülerine, sponsorlarına ve iş dünyasının yüksek profilli liderlerine, tanınmış, ünlü kişilere ve VIP'lere ev sahipliği yapan Formula One Paddock Club™, sadece bir etkinlik ağırlaması değil, yaşanılan bir deneyimdir" dedi.

İş bağlantıları için benzersiz bir platform

Ünsal Abuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Formula One Paddock Club™, dünya çapında iş geliştirmek ve iş bağlantıları kurmak isteyenler için benzersiz bir platform sunuyor. Paddock Club™ hizmetlerinden yararlananlar, Formula 1® yarışlarını özel bir tribünde izleyebiliyorlar. İşlerini sürdürebilecekleri tüm imkanların özel olarak sunulduğu Paddock Club™ hizmeti kapsamında etkinliğe katılanlar, sessiz bir ortamda toplantılarını yapılabiliyor ve kendilerine özel olarak tahsis edilen görevliler tarafından hafta sonu boyunca ihtiyaç duydukları tüm temel hizmetler sunuluyor.

