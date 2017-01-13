Pc'nizi Uzaktan Kontrol Edin!

TeamViewer ile uzaktaki bilgisayarınıza veya sunuculara bağlanabilir, masaüstünüze kolayca ulaşabilirsiniz.



TeamViewer, uzaktan kontrol araçları arasında kullanım kolaylığı ve şık arayüzüyle öne çıkıyor. Araçla bilgisayarınızın başında oturuyormuş gibi birçok işlemi yerine getirebilirsiniz. Örneğin ev bilgisayarınıza iş yerinizden erişip, dosya aktarım işleviyle dosyalarınızı kendinize yollayabilir veya sunucunuzda ayar değişikilikleri yapabilirsiniz. TeamViewer, sizden teknik yardım isteyen arkadaşlarınıza yardım etmek istediğinizde de çok işinize yarayacak.



TeamViewer'ı kullanabilmek için onu her iki bilgisayara da yüklemiş olmanız gerekiyor.



İndirin: TeamViewer