Pc'nizde Olup Biteni Görün!

Ücretsiz bir sistem bilgisi aracı olan System Explorer, istenmeyen işlemleri ve tehditleri bulmanıza da yardımcı oluyor.



System Explorer ile bilgisayarınızda çalışan görevleri, işlemleri, makine geçmişini görebilir, cihazınızın performansını yakından inceleyebilirsiniz. Tecrübeli kullanıcıların seveceği performans izleyicisi, bellek ve işlemci kullanımının yanında giriş/çıkış bilgileri ve sayfa hatalarını gösterebiliyor.



Sisteminizde yüklü sürücüleri, ağ bağlantılarını, başlangıçtaki programları ve fazlasını analiz eden yazılım sayesinde arka planda olup bitenler hakkında daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz. Çalışan işlemler hakkında Google'dan bilgi alabilen System Explorer, başlangıç öğelerini düzenleme, işlemleri kapatma yeteneklerine sahip.



İndirin: System Explorer