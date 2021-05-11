Pazen kumaş nedir? Pazen kumaştan neler yapılır? Pazen kumaş yıkanınca çeker mi?

Eski zamanlarda yünden yapılan pazen kumaşlar, günümüzde daha çok pamuktan yapılan kumaşlar olarak kullanıma sunulmaktadır. Tekstil sektöründe özel bir yere haiz pamuklu yapıları ile dikkatleri üzerine çeken pazen kumaşlar, özellikle pijama, şalvar, elbise ile iç giyim alanında kullanılıyor. Pazen kumaş nedir? Pazen kumaştan neler yapılır? Pazen kumaş yıkanınca çeker mi?

Soğuk havada kullanılacak ürünlerin yapımında kullanılan pazen kumaş, sıcak tutmasının yanı sıra yumuşak dokusu ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle pijama, şalvar, elbise ve iç çamaşırı yapımında kullanılır. Ayrıca hassas bebek cildine uygun giysi ve eşyalarda da kullanılmaktadır. Pazen kumaş nedir? Pazen kumaştan neler yapılır? Pazen kumaş yıkanınca çeker mi?

Pazen kumaş, hassas bebek cildine uygun giysi ve eşyalarda pazen kumaşlara rastlanmaktadır. Sağlam ve kaliteli kumaş yapıları ile geçmişten günümüze beğenilen pazen kumaşlar, eskidikçe daha yumuşak hale gelen kumaş türleri olarak diğer kumaş türlerinden ayrılıyor.

PAZEN KUMAŞ NEDİR?

Diğer adıyla hasse kumaş olarak bilinen pazen kumaş pamuklu bir yapıya sahiptir. Pazen kumaş, bezayağı örgülü, beyazlatılmış ve hafif gramajı bulunan, çeşitli alanlarda kullanılan pamuklu, hassas ve yumuşak kumaş olarak tanımlanabilir.Genelde iç kısmı tüylü bir pamuk özelliğine sahip olan pazen kumaş, dış bölümü ise perdahlı pamuk kumaş özelliği üzerinden üretimden geçmektedir.Çoğu zaman ekose ve tartan gibi desenlerle süslenir ve favori alanları arasında çarşaflar yer alır.

PAZEN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pamuklu pazen kumaşlar dolgu iplikleri ile yumuşak bir şekilde eğrilerek yapılır. Kullanımına göre farklı türleri vardır.Kış aylarının favori kumaşlarından olan pazen çarşaflara geçmek isteyenler bu sayede mükemmel derecede yumuşaklık, sıcaklık ve bakım kolaylığından yararlanabilir. Pazen kumaş özellikleri şu şekilde sıranabilir;

Pazen kumaşlar %100 pamuktan yapılır.

Yumuşak olmasına rağmen diri yani tok bir görünümü vardır.

Vücudu sarar ve sıcak tutar.

Bakımı kolaydır ve rahat hissettirir.

İç ve dış dokusu yumuşaktır.

Cilde zarar vermez.

Hafif bir gramaj özelliği bulunur.

Estetik bir görünüme sahiptir.

PAZEN KUMAŞ YAZIN GÜNEŞTE GİYİLİR Mİ?

Pazen Kumaş Terletir mi?

Pazen gibi dokumasında pamuk bulunan kumaşlarda, terleme olsa bile az hissedilmektedir. Bunun temel nedeni ise pamuklu kumaşların terletmemeleri değil; teri emme özelliklerinin bulunmasıdır.

PAZEN KUMAŞTAN NE YAPILIR?

Pazen kumaş etek, elbise, şort ya da bebek kıyafetleri ile temizlik bezleri gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda bebek battaniyesi ya da pijama gibi önemli eşyalar adına da kullanılan bir kumaştır.

Sıcak tutma özelliği sayesinde kış mevsiminde sağlıklı ve güvenli bir kullanım imkanı tanır. Özellikle pijama, şalvar, elbise ve iç çamaşırı yapımında kullanılır.