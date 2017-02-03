Pazaryerililer Sucuk Ekmek ve Salep Gecesinde Buluştu

Bozüyük Pazaryerililer Derneği üyeleri sucuk ekmek ve salep gecesinde bir araya geldi.



Gerçekleştirilen geceye, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yeğeni Hüsnü Bayrakçı, Bozüyük Pazaryerililer Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve dernek üyeleri katıldı. Pazaryeri ilçesi hakkında karşılıklı sohbet havasında geçen istişarelerin ardından Başkan Yalçın bir açıklama yaptı. Yalçın, "Birlik, beraberliğimiz, dayanışmamızla sucuk ekmek ve salep gecesinde hemşehrilerimizle birlikte olduk. Bu geceyi tertip eden başta Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu ve yönetim kuruluna Pazaryeri'nde markamız Nur Kasap sucukları promosyon olarak bize takdim eden Mesut Kök kardeşimize salepleri sponsor olan Tado Dondurma sahibi Osman Topala ve ekmekleri promosyon veren Karadenizliler Dernek Başkanı Kısmet Turan Bey'e ve birliğimizi beraberliğimizi her platformda gösteren değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK