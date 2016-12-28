Pazaryeri'nde Ticaret Merkezi Projesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ticaret Merkezi projesi hızla devam ediyor.



Müteahhit firma Gökyol İnşaat proje hakkında Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti. Ticaret merkezinin iç dekorasyonu hakkında istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yalçın, "Projemiz hakkında müteahhit firma ile istişarelerde bulunduk. Allah nasip ederse Mayıs 2017 tarihinde vizyon projemiz Ticaret ve Kültür merkezi halkımızın hizmetine açılacak" dedi. - BİLECİK