Pazaryeri'nde "Hoşgeldin Bebek" Kampanyası

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başlattıkları "Hoşgeldin Bebek" kampanyası ile ilçede yeni doğan her bebeğe hediye verileceğini söyledi.



Başkan Yalçın, ilçede yaşayan ve bebek sahibi olan Mustafa ve Nurdan İsmil çiftine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Mir Alp isimli bebeğe hediye verdi.



Yalçın, bundan sonra ilçede doğan her bebeğe hediye verileceğini belirterek Mir Alp bebeğin anne ve babasına, milletine, devletine ve dinine bağlı yetişmesi dileğinde bulundu.



Anne Nurdan İsmil de bebeklerinin ilçede ilk hediyeyi almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.