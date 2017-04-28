Pazaryeri'nde 23 Nisan Kutlandı
BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün düzenlenen törenle kutlandı.
BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün düzenlenen törenle kutlandı.
Pazaryeri İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleşen törene Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkan Vekili İbrahim Yaniç, daire müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.