Pazaryeri Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı.



Belediyedeki toplantı salonunda gerçekleştirilen Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Yalçın, "Nisan ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi. - BİLECİK