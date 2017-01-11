Pazaryeri Belediye Başkanı Yalçın'dan Başkan Bakıcı'ya Ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.



Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir'in de hazır bulunduğu ziyarette belediyecilik faaliyetleri üzerine sohbet edildi. Sohbetin bir bölümünü kış şartları nedeniyle kar temizleme çalışmaları oluştururken karşılıklı fikir alış verişinde de bulunuldu. Ziyaretin sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK