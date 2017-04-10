Pazaryeri Atatürk Orta Okulu Duvarlarında Boyama ve Figür Çalışması Yapılacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda duvar boyaması ve figür çalışması yapılacak.



Pazaryeri Belediyesi tarafından yaptırılan okul duvarı boyama ve figür çalışmalarında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, okullara yardımların devam ettiğini ifade ederek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan her yatırım gelecekteki Pazarcığımıza yapılan yatırımdır. Figürler konusunda bize yardımcı olan resim öğretmeni Zeki Yalçın hocamıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi. - BİLECİK