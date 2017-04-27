Pazaryeri Anaokulu 'Çocuk Şenliği' Düzenledi

Pazaryeri Anaokulu'nda "Çocuk Şenliği" düzenlendi.



Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akpınar, daire ve okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.



Okul müdürü Fevziye Kayıhan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından bahçede kurulan stantların açılışını Kaymakam Sağır ile Başkan Yalçın yaptı. Stantları gezerek öğretmenlerden bilgi alan Sağır, okul müdürü Kayıhan'a teşekkür etti.



Animasyon, çeşitli yarışmalar, ebru çalışması, oyunlar ve yüz boyama etkinliği ile dans gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar gün boyunca eğlendi.