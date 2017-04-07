Pazaryeri Ahı Dağı Yolunda Sona Yaklaşıyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve beraberindeki ekip, Ahı Dağı'nda yapımına devam edilen ve sona gelinen 3'üncü etap çalışmalarını yerinde inceledi.



Pazaryeri ile Bursa'yı birbirine bağlayan Ahı Dağı yolu 1'inci etabı olan Gümüşdere-Bahçesultan arasındaki ulaşım 2015 yılında hizmete girerek açılmıştı. Devam eden Ahı Dağı 2'nci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalçın, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "50 yıllık hayalimiz gerçek oluyor. Ahı dağı yol genişletme çalışmalarında 3'üncü etabın sonuna geliyoruz. Bugün yerinde incelemede bulunduk. Menfez ve duvar çalışmalarında çalışan kardeşlerimize kolay gelsin dedik. Dereköy Günyurdu ayrımında kör noktanın can ve mal güvenliği açısından ortadan kaldırma çalışmaları da başladı. Hedefimiz ulaşılabilir Pazarcık'ı oluşturmak. Pazaryeri Belediyesinin 100. yılında 2018 yılında ulaşım sorunları bitmiş; tarih, tarım, turizm, sanayi ilçesi olma yolundaki hedeflerini tutturmuş Pazarcık'ı oluşturmaktır. İnşallah bugün dünden iyi yarınları da bugünden iyi olacaktır. Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada bulunmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi.



Öte yandan Başkan Yalçın, buranın ardından yapımı devam eden Pazaryeri İş Ticaret ve Kültür Merkezi çalışmaları yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi. - BİLECİK