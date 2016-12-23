Pazartesi Sendromu' Ne Tür Bir Zararlı Yazılımdır?

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü Mehmet Dağdevirentürk, "pazartesi sendromu"nun ne tür bir zararlı yazılım olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Dağdevirentürk, "Pazartesi günü sendromu dediğimiz güvenlikteki önemli problemlerden bir tanesi aslında baktığınızda çok uzun zamandır var olan bir şey ve son zamanlarda teknik anlamında çok kullanılmaya başlandığını gördük. Pazartesi günü sendromu şu, bir mail sisteminiz var ve bunu koruyorsunuz. Zararlı yazılımı geliştiren kişi pazartesi günü sabah 6'da size bir mail gönderiyor. İçinde de bir tane link var. Diyor ki lütfen buradan şu web sitesine erişiniz tarzı bir bilgi vermiş içine, fakat o link o anda gönderilirken pasif yani aktif erişilebilir bir web sitesi değil. ve ilgili güvenlik çözümüne gelirken bu zararlı yazılım ilgili güvenlik çözümüne bakıyor, spam içeriği var mı, herhangi bir ekli dosya var mı, bunun bize herhangi bir zararı var mı ve içindeki linklere bakıyor pasif bir link var, ben buna erişemedim herhangi bir kontrol yapamıyor çünkü, risk yok diyor maili alıyor mail box'a iletiyor. İçeriye girdi artık. Pazartesi günü oluyor kullanıcı bilgisayarını açacak, saat 8: 45'de 8: 50'de zararlı yazılımı geliştiren kişi o linki aktif hale getiriyor. ve artık içeride olduğu için o anda herhangi bir güvenlik mekanizmasından 2. bir güvenlik mekanizmasına tabi olamıyor. ve bu şekilde çok fazla bununla alakalı vaka yaşandı Türkiye'de. Bundan dolayı yapılması gereken şu, o anda o zararlı linkin kontrol edilmesi. Yani tamam içeriye girdi kullanıcı ona o anda eriştiğinde anlık bir kontrolün yapılabilmesi ve teknolojik olarak böyle bir kontrolün yapılabilmesi için ilgili altyapının kurum tarafından yapılmış olması önemli konular arasında" dedi.