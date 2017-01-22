Pazartesi Motorinde Salı Benzinde İndirim Geliyor

Uzmanlar benzin ve motorinde yüksek indirimler olacağını ifade ederken, sektör temsilciler petrol fiyatlarında da düşüş olacağını öngörüyor.

Akaryakıt, petrol ve dolar kurunun aynı anda yükselmesi nedeniyle peş peşe gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Bir litre benzinin fiyatı, 5.5 TL'ye kadar yaklaştı. Son dönemde soluksuz artan akaryakıt fiyatlarında, geriye gidiş sinyali gelmeye başladı. Petrol sektörü uzmanları, ham petrol ve kurda bir miktar gevşeme olduğunu belirterek, "Bugünkü veriler dikkate alındığında motorinde pazartesi günü indirim hesaplanıyor. Motorini, benzin izleyecek" dedi. Uzmanlar, indirim miktarıyla ilgili soru üzerine, "Motorinde 8-9 kuruş olabilir. Benzinde de bu düzeyde belki bunun biraz üstünde indirim hesaplanıyor" dedi. Bu indirimle motorin İstanbul'da 4.60 liraya inmiş olacak.

ABD ETKİSİYLE PETROL DÜŞER Mİ?

Sektör temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol ve şeyl gaz (kaya gazı) üretimini artıracağı yönündeki açıklamalarına işaret ederek, "ABD'de petrol ve gaz üretiminin artışı, uluslararası piyasalarda fosil yakıtların fiyatlarını doğrudan etkileyecektir. Petrol sektörünü yakından izleyen çevreler ve analistler, bu yıl sonunda Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar düzeyine çıkabileceği öngörüsünde bulunuyordu. ABD'de üretim artışı, petrol fiyatlarının düşmesine yol açar. Fiyatlar, üretim artışına bağlı olarak 50 doların altına inebilir" dedi.

EN SON İNDİRİM NE ZAMAN YAPILDI?

BENZİN: 5 Kasım 2016, 8 kuruş indirimle 4.76 liraya gerilemişti

MOTORİN: 8 Kasım 2016, 5 kuruş indirimle 4.09 liraya inmişti

(Haber Türk)