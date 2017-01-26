Pazartesi Görüşürüz!

İstanbul'u ve Beşiktaş'ı çok özlediğini bir kez daha tekrarlamaktan kaçınmayan Senegalli futbolcu, görüşme süreci hakkında da bilgiler verdi.

Taraftarları çok özlediğini bir kez daha tekrarlayan deneyimli forvet, "Beşiktaş taraftarının benim kalbimdeki yeri hep başka olmuştur. Burada değilken bile hep iletişimdeydik. Onları çok özledim. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü İstanbul'da olacağım ve yönetimle görüşeceğiz. Transferim konusunda yüzde 80 anlaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'İyi hissediyorum'

Çin'de bacağı kırıldıktan sonra 6 ay kadar sahalardan uzak kalan ve bu nedenle normalinden çok daha detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan Demba Ba, kendisine olan güvenini de iddialı sözlerle gözler önüne serdi. Gelir gelmez testlere tabi tutulacağını anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "İyileşme sürecim çok başarılı ilerledi. Kendimi iyi hissediyorum. Şubat sonu ya da Mart başında sahalarda olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Fanatik