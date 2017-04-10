Pazarören Köy Enstitüsü'nün Bir Çınarı Daha Devrildi

Pazarören Köy Enstitüsü'nün 4'üncü dönem mezunlarından Ali Rıza Komser yaşamını yitirdi.



90 yaşında hayata veda eden Ali Rıza Komser'in cenaze namazına, tüm dost ve akrabaları, sevenleri ve bazı öğrencileri katıldı. Ali Rıza Komser'in cenazesi,Hunat Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.



Geçmişte Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER)'in de Yeşilhisar ilçe başkanlığını da yapmış olan Ali Rıza Komser, ardında çocuklarına ve yüzlerce öğrencisine miras ettiği değerler ile İZDÜŞÜ Anadolu Belge ve Kültürel Çalışmalar Derneğinin hazırladığı belgeseldeki görüntülerini bıraktı.



Pazarören Köy Enstitüsü hakkında



1938 yılında Eğitmen Kursu olarak açılmış olan, şimdiki Pazarören Anadolu ve Çok Programlı Lisesi, 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile köylere ilkokul öğretmeni yetiştirilmek üzere açılmış bir 'Köy Enstitüsü'dür. Burada öğrencilere teorik dersler verilmesinin yanı sıra, bahçecilik, budama, inşaat teknikleri, müzik, spor gibi uygulamalı eğitimler verilmiş ve bu eğitim modeli için bir kampus inşa edilmiştir. Enstitüleri'nin 'Öğretmen Okulları'na çevrilmesi ile Pazarören Köy Ensitütüsü de 1954 yılında Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu adını alarak öğrenci yetiştirmeye devam etmiştir. 1975 yılından sonra bu okullar Anadolu Öğretmen Lisesi'ne dönüştürülmüş, Pazarören'deki okul da bundan nasibini almıştır. Daha sonra 1989 yılında okulun ismi Pazarören Lisesi ve Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. 2004 tarihinden itibaren de tarihi kampus, Pazarören Lisesi Müdürlüğü olarak ayrılmıştır. Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 5/5/2000 tarih ve 2576 sayılı kararı ile 96 dönümlük okul alanı koruma altına alınmış, toplam 26 binadan 18'i) Ana bina, Kızlar Yatakhanesi, Gülcemal Yatakhanesi, Tuvaletler, Fırın, Çamaşırhane, Hamam, Garajlar, Öğretmenler Lokali, Demirhane, Marangozhane, Spor Salonu, Sinema Salonu, Kalorifer Binası, Jenaratör Binası, 3 adet lojman) tescillenmiştir. - KAYSERİ