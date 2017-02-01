Pazarlar Göç Vermeye Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kütahya'nın Pazarlar ilçe merkezi ve köylerindeki nüfus son yıllarda ciddi oranda azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, 2008 yılında 6 bin 529 olan ilçe merkezi ve köyleri toplam nüfusu 2016 yılında bin 290 kişi eksilerek 5 bin 239'a, 2008 yılında 3 bin 724 olan ilçe merkezi nüfusu ise 2014 yılında 559 kişi eksilerek 3 bin 165'e gerilerken 2015 yılında 13 kişi artarak 3 bin 178'e yükseldi. Pazarlar ilçe merkezi 2016 yılında ise 2 kişi eksilerek 3 bin 176'ya geriledi.



2008 yılından bu güne kadar her yıl ortalama 100 nüfusun göç verdiği Pazarlar ilçe merkezi 2016 yılında nüfusunu 2 kişi eksilirken; ilçeye bağlı köylerde ise 2015 yılında 2 bin 80 iken 2016 yılında 17 kişi eksilerek 2 bin 63 kişiye geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu, Pazarlar ilçe merkezinin 2016 yılı nüfusunun 3 bin 176, köylerle birlikte ilçe geneli nüfusunun 5 bin 239 olarak açıkladı.(MB-EFE) - KÜTAHYA