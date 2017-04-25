Pazarda Gıda Ürünleri Satan Kadınlara Hijyen Eğitimi

Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kadın El Emeği Pazarı'nda üretici olan ve gıda ürünleri satan kadınlara gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verdi.



Selçuklu kadınların el emeği ürünlerini değerlendirdiği Artemis Kadın El Emeği Pazar'ında satılan ürünler arasında gıda ürünlerinin ayrı bir yer tutması sebebiyle verilen gıda güvenliği ve hijyen eğitimi kapsamında kadınlara; gıdaların uygun koşullarda saklanması, gıdaların bozulma nedenleri, gıda kaynaklı hastalıklar, bulaşma yolları ve kişisel hijyen kuralları gibi konu başlıkları hakkında bilgiler yer aldı. Selçuk Belediyesi bünyesinde görev yapan gıda mühendisleri tarafından verilen eğitimler Kadın El Emeği Pazarı'nın yanı sıra birey ve toplum sağlığı açısından yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde ayrı bir önem taşıyor. Selçuklu kadınların el işlerinden, ev yapımı gıda ürünlerine kadar birbirinden farklı el emeği ürünlerin yer aldığı Kadın El Emeği Pazarı her Çarşamba 12.00 - 20.00 saatleri arasında Selçuk Pazaryerinde kuruluyor. - İZMİR