Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.
Sabah saatlerinde Çekmeköy'deki pazar yerlerinin değiştirildiği için eylem yapan bir grup seslerini Erdoğan'a duyurmak için Kısıklı'ya geldi. Grup, Erdoğan'ın çıkışı sırasında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanın fotoğrafı olan pankartı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu durmayarak yoluna devam ederken grup Kısıklı'dan ayrıldı - İstanbul
Pazarcılar Seslerini Cumhurbaşkanına Duyurmak İstedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.
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