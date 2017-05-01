Pazarcılar Dert Küpü

Fatsa Pazarcılar Derneği Başkanı Kemal Çatalkaya, pazar yerindeki alışverişin eskisi gibi olmadığını ve pazarcıların zor günler geçirdiğini söyledi.



Birlik ve beraberlik içinde ticareti Fatsa ilçesinde yaptıklarını belirten Fatsa Pazarcılar Derneği Başkanı Kemal Çatalkaya, "Eski günleri arıyoruz. İşlerimiz her geçen gün daha kötü güne gidiyor. Esnaflarımız günü birlik ticaretini yapıyorlar. Artık geleceğe yatırım yapmak gibi bir durum söz konusu değildir. Pazarcılar olarak daha modern bir yerde olmak istiyoruz. Vatandaşların rahatça ulaşabileceği yerlerin olması bizim ticaretimizi artıracaktır. Bazı esnaflarımız tezgahlarını bile kurmuyorlar. Genel olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Fatsalı ve bölge halkından biz pazarcılara sahip çıkmalarını alış veriş yaparken bizleri tercih etmelerini istiyoruz. Fındığın ekonomiye direk katkısı var ve fiyatlarda istenilen seviyelerde olmadığı için ekonomik olarak durumumuz iyi olmuyor. Pazar kurduğumuz günlerde bazen hiç iş yapamıyoruz. Siftahsız kapatıyoruz. Bölge halkımızdan isteğim bizlere sahip çıkmalarıdır" dedi.



Fatsa pazarcı esnaflarından Kadir Karabayır isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Sebze fiyatlarında genel olarak yaz ayı yaklaştığı için düşüş yaşanıyor. İşlerimiz iyi olmasa da fiyatların uygun olması biraz hareketli gün geçirmemizi sağlıyor. Bu yaz ayında bol sebze ve meyveyi vatandaşlarımız ucuz yiyecek diyebilirim" diye konuştu.



Vatandaşlar ise genel olarak fiyatları pahallı bulduklarını sadece ihtiyacına göre alışveriş yaptıklarını belirttiler. - ORDU