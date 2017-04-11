Pazarcık'ta PKK Propagandasına Tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandasını yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandasını yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde oturan A.İ.'nin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Kahramanmaraş
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