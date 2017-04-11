Pazarcık'ta PKK Propagandasına Tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandasını yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Pazarcık'ta PKK Propagandasına Tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandasını yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde oturan A.İ.'nin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Kahramanmaraş

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