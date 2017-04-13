Pazarcı Esnafına Yeni Tesis

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Yunus Emre Mahallesi'ne yapılacak kapalı pazar yeri ve sosyal merkez projesinin ihale aşamasına geldiğini söyledi.



Rauf Denktaş Caddesi üzerinde pazartesi günleri kurulan pazarın daha modern ve kullanışlı bir alana taşınması için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Yunus Emre Mahallesi Rüştiye Caddesi'ndeki 6 bin metrekarelik alanda uygulanacak yeni pazaryeri projesi için kamulaştırma işlemlerinin sona yaklaştığını söyledi. Belediye Toplantı Salonu'nda pazarcı esnafını bilgilendiren Sadi Kurtulan, pazar yeri projesinin revize edilerek sosyal tesisleri de içine alan daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirileceğini belirtti.



Kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Sadi Kurtulan, "Pazartesi pazarı kanayan bir yaraydı. Başta pazarcı esnafımız ile birlikte vatandaşlarımızın uzun yıllar yaşadığı bu sıkıntıya artık çözüm getiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Rüştiye Caddesi'ndeki 6 bin metrelik bir alanı bu proje için uygun görmüştük. 3 bin 500 metresi bize ait bu yerin kalan kısmını 5 yıldır kamulaştırıyoruz. Yüzde 90'ını tamamladık. 600 metrekarelik bir yer için iki senedir anlaşma zemini aradık. Her girişimi yaptık. Sonunda mahkeme söz konusu bu yeri bizim kullanmamıza izin verdi. Mahkemenin bu kararı, belediyenin halka ait tesisi yapabileceği anlamını içeriyor. Fiyatı mahkemece takdir edilecek, ödeyeceğiz. Kamulaştırılacak bin metre karelik bir yer daha var. Buradaki hisseleri de satın alacağız. Projeyi uygulamamıza engel kalmayacak"dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin projeye büyük desteği olduğunu dile getiren Başkan Sadi Kurtulan, "Yapımı için 7 yıldır çaba gösterdiğimiz Gençlik Merkezi'nin kaba inşaatının %90'ı bitti. 3. köprümüzün temelini attık. Kafe Kule'nin de ihalesi önümüzdeki ay yapılıyor. Şimdi pazarcı esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Daha önce hazırladığımız projeyi Büyükşehir Yasası'nın ardından Bursa'ya sunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteği ile kapalı pazar yeri projesi revize edildi, kullanım alanı arttırıldı. Sosyal tesisler, düğün salonu ve otopark eklendi. 3 katlı proje, 4.500 metrekare alan üzerine oturacak. Bodrum katta otopark, zemin katta 3 girişli pazar yeri, üst katta ise gençlik merkezi, 2 düğün salonu, teras, çok amaçlı salon ve yüzme havuzu yer alacak. Ayrıca pazarcı esnafımıza kolaylık sağlamak amacıyla proje dahilinde ürün tezgahları içinde kullanışlı bir sistem kuracağız. Merkez Kapalı Pazaryeri'ni de mutlaka elden geçireceğiz. Ekmeğimizi büyülterek çalışmaya ihtiyacımız var. Mustafakemalpaşa'nın yeni gelişen bu alanı, insanların aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği bir yer olacak" dedi. - BURSA