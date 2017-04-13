Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik
Ara
BİST 90.643 %-0,34
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik

e-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek.

Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik

e-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, iş birliği kuruluşu olarak ifade edilen ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatiflerin, e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri yüzde 80 oranında destekleneceği açıklanırken, toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2 bin dolar tutarında destek verileceği kaydedildi.

Tebliğe göre, işbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekirken, işbirliği kuruluşunun onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilecek. Ayrıca, ilave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınacak.

En fazla 5 e-ticaret sitesi

İşbirliği kuruluşları, söz konusu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabileceği bildirilirken, toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenecek.

Destekten yararlanabilmek için üye olunan e-ticaret sitesinin bakanlıktan onay almış olması gerekliyken, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında tutulacak. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Resmi Gazete, Kooperatif, Istanbul, İstanbul, Ticaret, İhracat, Tebliğ, Kredi, Yargı