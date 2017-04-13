Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik

e-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek.



Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, iş birliği kuruluşu olarak ifade edilen ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatiflerin, e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri yüzde 80 oranında destekleneceği açıklanırken, toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2 bin dolar tutarında destek verileceği kaydedildi.



Tebliğe göre, işbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekirken, işbirliği kuruluşunun onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilecek. Ayrıca, ilave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınacak.



En fazla 5 e-ticaret sitesi



İşbirliği kuruluşları, söz konusu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabileceği bildirilirken, toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenecek.



Destekten yararlanabilmek için üye olunan e-ticaret sitesinin bakanlıktan onay almış olması gerekliyken, e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında tutulacak. - İSTANBUL