Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik

e-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek. İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek, onay sonrası şirket ilave etme imkanı da olacak.



Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği· Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, iş birliği kuruluşu olarak ifade edilen ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatiflerin, e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri yüzde 80 oranında desteklenecek. Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2 bin dolar tutarında destek verilecek.



İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek. İş birliği kuruluşu, bu kapsamda onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilecek. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınacak. Önceki tebliğde, iş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapma zorunluluğu bulunurken, müteakip şirket ilave imkanı tanınmıyordu.



İş birliği kuruluşları, söz konusu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilecek. Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenecek. Destekten yararlanabilmek için üye olunan e-ticaret sitesinin bakanlıktan onay almış olması gerekecek. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında tutulacak.