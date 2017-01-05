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Pazar Yerinin Çatısı Çöktü: Yaralılar Var
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Pazar Yerinin Çatısı Çöktü: Yaralılar Var
5 Ocak 2017 Perşembe 10:27
Konya'da bir pazar yerinin çatısı, kar yoğunluğu nedeniyle çöktü.
Konya'da bir pazar yerinin çatısı, kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. En az 4 ağır yaralı var...
Kaynak:
Dunya.com
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