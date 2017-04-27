Pazar Yeri Çiçek Bahçesine Döndü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Çarşamba günleri kurulan halk pazarını çiçekçiler süslüyor. 36 yıllık çiçek üreticisi Fuat Arık, (55) saksı ve bahçe çiçeklerinin dikim zamanının geldiğini belirtti. Arık, "Kendi yetiştirdiğim çiçekleri, Çarşamba günleri kurulan halk pazarında satıyorum. 16 yıldan bu yana yaptığım çiçek yetiştiriciliğinde, çiçek severler beni, ben de onları tanırım. Açelya, 11 ay çiçeği, fetunya, gül begonya, karanfil çiçeklerine ilgi büyük. Çiçek fiyatları 1 lira ile 10 lira arasında değişiyor" dedi



Çiçek müşterisi Raci Hazıroğlu, (56) Çiçek yetiştirmek için önce sevgi, sonra da bakımın önemli olduğunu ifade etti. Hazıroğlu, "Saksı ve bahçe çiçeklerimin bakımını titizlikle yapıyorum. Çiçeklerin de tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi sevgiye ihtiyacı vardır. İlkbahar mevsiminde herkesin çiçek dikmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA