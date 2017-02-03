Pazar Kaymakamı Çelik, Yol Açma Çalışmalarını İnceledi

Pazar Kaymakamı Cevat Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında devam eden çalışmaları takip etti.



Çelik, ilçe merkezine bağlı Ortaırmak, Yavuz ve Güney köylerine giderek yol açma çalışmalarını sürdüren ekiplerin faaliyetlerini inceledi.



Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Çelik, "Burada önceliğimiz sağlık sorunları olan ve cenazeleri bulunan köyler. Tüm köylerimizin yollarını ulaşıma açacağız. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Çalışan personelimize de teşekkür ediyorum." dedi.