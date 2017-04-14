'Pazar Günü Kutuplaştırılmaktan Bıkmış Bir Milletin Kucaklaşmasının İlk Günü"
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel; ''Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü'' şeklinde yaptığı açıklamasıyla...
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel; "Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü" şeklinde yaptığı açıklamasıyla büyük alkış topladı.