'Pazar Günü Kutuplaştırılmaktan Bıkmış Bir Milletin Kucaklaşmasının İlk Günü"

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel; ''Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü'' şeklinde yaptığı açıklamasıyla...

'Pazar Günü Kutuplaştırılmaktan Bıkmış Bir Milletin Kucaklaşmasının İlk Günü'

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel; "Pazar günü kutuplaştırılmaktan bıkmış bir milletin kucaklaşmasının ilk günü" şeklinde yaptığı açıklamasıyla büyük alkış topladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Uğur Dündar, Özgür Özel, Chp