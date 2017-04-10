Paylaşım Başına 9.000 Dolar İsteyen Instagram Fenomeni Çift

Instagram fenomeni çift paylaşacakları görsel için dudak uçuklatan bir fiyat talep ediyor.



Jack Morris ve Lauren Bullen yaşamak istediğimiz hayatı yaşayan Instagram fenomenlerine sadece bir örnek. Gittikleri egzotik yerlerden paylaştıkları fotoğraflar ile kitlelere ulaşan çiftin Instagram sayfasında yer almak isteyen firmalar 9.000 doları gözden çıkarmak zorunda kalıyor.



Jack Morris'in 2.2 milyon takipçisi varken Lauren Bullen'in ise 1.4 milyon takipçisi var. Fenomen olmalarını ticarete dönüştüren çift, ulaştıkları kitleler baz alınarak turizm şirketlerinin ve markaların gözdesi haline geldi.



Markaların sosyal medya araçlarını kullanarak yaptıkları pazarlama taktiklerine ayrılan bütçe, fenomenlerin gelişen sosyal medya ağı ile doğru orantılı artış gösteriyor. Çift, paylaşım başına en az 3.000 dolar isterken, kimi zaman 9.000 dolar ve üzerine de çıkabiliyor.







