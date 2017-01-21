Paylaşılamayan 'Golden Çetesi'nin Yeni Adresi Barınak Oldu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bakıcıları kaptan Şenol Özbakan'ın ölümü üzerine Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın bakımını üstlendiği 'Golden çetesi' diye adlandırılan golden retriever cinsi 12 köpeğin yeni adresi barınak oldu. Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın da istediği köpeklere, Schwarz'ın, hayvanların kimlik kartlarını gösterememesi üzerine el konulup barınağa götürüldüğü belirtildi. Bodrum'da 12 köpekten oluşan golden çetesine bakan kaptan Şenol Özbakan, bir süre önce akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Bodrum'dan Aydın'a sevk edilen Özbakan, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Özbakan'ın hastaneye kaldırılmasından itibaren kızının da onayıyla köpeklere, emekli Dr. Aylin Yıldız Schwarz bakmaya başladı. Ancak bir süre sonra Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan köpekleri geri istedi. Güvercinlik Jandarma Karakolu'na giden Özbakan, Schwarz'dan şikayetçi oldu. Ancak, ellerinde, köpeklerin kime ait olduğuyla ilgili kimlik kartı bulunmadığı için bir işlem yapılamadı. Özbakan ile hayvanseverler arasındaki tartışma, sosyal paylaşım sitelerinde de sürdü.



VİLLADAN BARINAĞA



Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri ve Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi yetkilileri, köpekleri Schwarz'ın villasından alarak barınağa getirdi. Golden çetesinin 12 üyesi, yaklaşık 600 sokak köpeğiyle birlikte yaşamını sürdürmeye başladı.



Özbakan kızı Yağmur Özbakan ise DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Babamın yıllarca baktığı köpekler hakkında bilgim dışında her şey söylendi. Hakarete varan açıklamalar yapıldı. Ben 'Golden çetesi'ni yalnız bırakmayacağım. Pazartesi günü 12 köpeği alarak temin ettiğim bir yere nakledeceğiz. Gittikleri yerde yine birbirlerinden ayrılmayacaklar. Kimse babamın bıraktığı can dostları üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Babamın ruhu sızlıyor. Golden çetesine çok güzel bir yer temin ettim" dedi.



Köpeklerin evinden alınmasına tepkili olan Yıldız Schwarz ise basın mensuplarının telefonlarına yanıt vermedi.



Tartışmalara dahil edildiklerini söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Ortada bir golden çetesi var ve güzelim hayvanlar üzerinden hoş olmayan tartışmalar yaşanırken derneğimizi de bu işe karıştırmak istiyorlar. Şenol kaptanın ölümünden bu yana köpeklerin ne olacağı ile ilgili hiçbir girişimde bulunmadık, hiçbir konuya dahil olmadık. Sonuçta bir kızı var ve kararı o verecekti, bu nedenle derneğimizi suçlamaları doğru değil. Bugün köpekleri barınağa getirmişler, bundan dahi bilgimiz yok" dedi. - Bodrummuğla