Payitaht İzleyicileri Bir Kez Daha Sultan Abdülhamid'e Hayran Oldu

TRT'nin efsane dizisi Payitat Abdülhamid, her hafta ekrana gelen sahneleriyle izleyiciye duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

PROTEZ BACAK YAPIP, HUZURA KABUL ETTİ

9'uncu bölümde ekrana gelen sahneyle, izleyiciler Osmanlı'nın adaleti ve hoşgörüsüne bir kez daha tanıklık etti. Bir bacağı olmayan çocuğa ahşaptan protez bacak yapan Sultan Abdülhamid, Hristiyan tebasından olan çocuğu ve annesini huzuruna davet etti.

SULTAN'IN MERHAMETİNİ HER YERDE ANLATACAĞINI SÖYLEDİ

Protez bacak takarak çocuğun gönlünü fetheden Sultan Abdülhamid, çocuğun annesinin sözlerine bir hayli mutlu oldu. Gazetelerde Sultan Abdülhamid için katil dendiğini söyleyen kadın, gördüklerinden sonra bu söylentilere asla itibar etmeyeceğini ve Sultan Abdülhamid'in merhametini her yerde anlatacağını söyledi.