Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit 19. bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşir. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kaçırılır. Selim, Mahmut Paşa'yı idam sehpasına çıkarır. Abdülhamid kendisini derinden üzecek sürpriz bir haber alır.

Saliha Mary'ye haremi tanıtmaya çalışırken Mary'nin amacı başkadır. Abdülhamid'le tanışmak için Aliye'den yardım ister. Saliha'nın karşı çıkmasına rağmen Mary oynadığı oyunla Abdülhamid'le tanışmayı başarır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT CANLI İZLE (20.00)

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