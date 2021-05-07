Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 150. bölüm canlı izle! 7 Mayıs Payitaht Abdülhamit full canlı izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 150. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu vatandaşlarımız merak ediyor. Payitaht Abdülhamid 149. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 150. bölüm canlı full HD izle! Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 150. bölüm canlı izle! 7 Mayıs Payitaht Abdülhamit full canlı izle! Payitaht Abdülhamit konusu nedir?

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 150. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu vatandaşlarımız merak ediyor. Payitaht Abdülhamid 149. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 150. bölüm canlı full HD izle! Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 150. bölüm canlı izle! 7 Mayıs Payitaht Abdülhamit full canlı izle! Payitaht Abdülhamit konusu nedir? Payitaht Abdülhamit oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU NEDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!