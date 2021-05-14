Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 151. bölüm full izle! TRT canlı izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 151. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid saltanatını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 151. bölüm full izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 151. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid saltanatını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 151. bölüm full izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esad Paşa'nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid yeni bir oyun kurar. İngiliz tetikçi Palmer sultana suikast için payitahta gelir. Selim ve Mahmut, Palmer tarafından esir alınır.

Mary Abdülhamid'le görüşmesine engel olan Saliha'dan kurtulmak için bir plan yapar. Saliha Mary'ye Türk kültürünü tanıtmaya çalışırken Mary'nin tuzağına düşer.

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