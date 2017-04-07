Payitaht Abdülhamid'de İngiliz Büyükelçi'den Diziye Damga Vuran Sözler

TRT'nin Sultan 2'nci Abdülhamid'in hayatının anlatıldığı dizisi "Payitaht Abdülhamid"in 7'nci bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi.

"KORKUYORUM!"

Theodor Herzl, sarayda tutsak olan "Sara"yı kurtarmak için İngiliz Büyükelçisi'yle konuşup, onu ikna etmeye çalışıyor.

İngiliz Büyükelçi ise kendisine Sultan Abdülhamid'i kast ederek, "Kızıl Sultan'dan korkuyorsunuz galiba?" diyen Hrzl'e "Bastonuyla koca Avrupa'yı sallayan, bir havadisle Kraliçe'nin uykularını kaçıran bir adamdan tabii ki korkuyorum." cevabını veriyor