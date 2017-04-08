Payitaht Abdülhamid'de İzleyiciyi Mest Eden Zikir Sahnesi
Sultan 2'nci Abdülhamid'in hayatının anlatıldığı Payitaht Abdülhamid'in 7'nci bölümünde ekrana gelen "Şazeli Dergahı"ndaki zikir sahnesi büyük beğeni topladı.
Payitah Abdülhamid'in izleyiciyi mest eden zikir sahnelerinden bir tanesi daha dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 7'nci bölümünde ekrana geldi.
ŞAZELİ TARİKATI'NA MENSUPTU
"Şazeli Tarikatı"na mesup olduğu bilinen 2'nci Abdülhamid'in Şazeli Dergahı'nda katıldığı zikirin canlandırıldığı sahne, izleyicinin büyük beğenisini topladı.
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