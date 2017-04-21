Payitaht Abdülhamid'de Göz Yaşartan Dua Sahnesi

TRT'nin büyük ilgi gören dizisi Payitaht Abdülhamid'in 21 Nisan günü yayınlanan 9'uncu bölümünde ekrana gelen dua sahnesi izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

SULTAN DUA EDİLDİĞİNİ HİSETTİ

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun canlandırdığı Mabeyn Katibi Tahsin Paşa, Sultan Abdülhamid'in arkasından giderken içinden dua etti. Sultan Abdülhamid de Mabeyn Katibinin dua ettiğini hissedip, arkasını döndü ve Tahsin Paşa'ya "Bir şey mi söyledin paşa" diye sordu.

"SULTANIMIZIN YÜKÜNÜ HAFİFLET"

İşte Tahsin Paşa'nın duygulandıran duası:

Ey yalnızların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet mercii olan Allah'ım, Sultanımızın yükünü hafiflet.