Payflex Bıg: Online Banka Hesap Yönetim Platformu

İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, online banka hesap yönetim platformu PayFlex BIG çözümünün hangi sistemlerle entegre çalıştığı hakkında bilgi verdi.



PayFlex BIG çözümünün faydalar anlatan Baykal, "Şirket içi olarak kullanılan; muhasebe, ERP, CRM, faturalama ve tahsilat gibi farklı sistemler PayFlex BIG çözümü ile olarak çalışabilir. PayFlex BIG sayesinde şirketler hesaplarına gelen para transferlerini otomatik olarak takip edebilir ve buna bağlı olarak müşteri siparişlerini onaylayabilir, hizmet başlatabilir, fatura kesebilir ya da cari hesaplarla eşleştirme yapabilirler." dedi.