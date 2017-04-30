Payflex Bıg Çözümü ile Para Transferleri Tek Platformda Yapılıyor'

İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, İnnova olarak geliştirdikleri PayFlex BIG çözümü ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verdi.



PayFlex BIG çözümü ve banka hesap yönetimi konusunda sağladığı kolaylıklardan bahseden İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, "Tüm bankalarla entegre olarak bankaların internet şubelerini tek bir platformda sunan ve finans departmanlarına ait ihtiyaçları karşılayan bir uygulama, banka hesaplarını online yönetimini büyük ölçüde iyileştirecektir. İnnova olarak geliştirdiğimiz PayFlex Bank Interface Gateway çözümü sayesinde şirketler artık hesaplarına gelen para transferlerini tek bir platform üzerinden takip edebiliyorlar. Bu çözüm sayesinde şirketler, gelen para transferlerini otomatik olarak işleyerek, müşteri siparişlerini onaylayabiliyor, fatura kesebiliyor ve cari hesaplarla da eşleştirme yapabiliyorlar." dedi.