Payasspor'da Boykot Sona Erdi Futbolcular Antrenmanlara Başladı

Payassporlu futbolcular, yaptıkları boykotu sona erdirip antrenmanlara başlad.ı



Spor Toto 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Güney temsilcisi Payasspor'da maddi kriz ön plana çıkınca, hafta sonunda oynanacak olan Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesinde futbolcular antrenmana çıkmayarak boykot etmişlerdi.



İskenderun'da birçok takım ilgisizlikten dolayı tek tek tarihe kavuşurken, Payas'ta ise Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Bekir Altan ilçe takımlarını sahiplendiler. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesi üzerine boykot yapıldığı haberinin yayılması üzerine Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Bekir Altan ile kulüp Başkanı Gökhan Akel, toplantıda bir araya geldiler. Yapılan toplantının ardından Başkan Bekir Altan ile Kaymakam Hakan Kılınçkaya, takıma destek olunması yönünde karar aldılar.



Olumlu geçen toplantının ardından Teknik Direktör Mehmet Seçkin idaresindeki futbolcular da pazar günü saat 13.00'da Payas 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda oynayacağı Sultanbeyli Belediye Spor maçı öncesinde antrenmanlara başladı. - HATAY